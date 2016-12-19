Брюссель, 19 декабря, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Европарламент грозит Польше санкциями вплоть до лишения страны права голоса в Европейском совете из-за реформ Конституционного суда, который фактически стал подчинен законодательной власти страны — парламенту, сообщает RT.

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В связи с реформой нового правительства Польши в Европарламенте прошли дебаты. По словам первого вице-президента ЕК Франса Тиммерманса, Польша игнорирует решения Европейской комиссии и «ставит под угрозу основные ценности Евросоюза».

Члены комиссии Европарламента предлагают при решении относительно польской реформы руководствоваться седьмой статьёй Договора о Европейском союзе. В статье говорится о том, что государство-член ЕС может быть временно лишен некоторых прав, если его поведение «противоречит ценностям Евросоюза».

«Теперь, когда официально установлено, что существует системная угроза верховенству закона и демократии в Польше, стоит приостановить право голоса Польши в Европейском совете», — заявили члены Еврокомиссии.

В декабре 2015 года президент Польши Анджей Дуда утвердил поправки к закону о Конституционном суде, согласно которым суд лишился права прекращать полномочия судей — это может быть сделано только по запросу главы государства или министра юстиции.

Согласно принятым в Польше поправкам, Конституционный суд страны не может рассматривать обвинения в адрес президента в государственной измене или в других преступлениях. Кроме того, он должен согласовывать с парламентом страны обнародование своих вердиктов.

Кроме того, в январе 2016 года Дуда подписал ранее принятые парламентом поправки к закону о СМИ, отменяющие конкурсы на места в правлении и наблюдательном совете Польского общественного телевидения и Польского радио. Членов правления и совета будет утверждать министр казначейства.

Позже Европейский парламент одобрил резолюцию, осуждающую внутреннюю политику Польши, — за нее проголосовали 513 членов Европарламента, против высказались 142 депутата. По мнению ЕП, «застой» в работе Конституционного суда представляет опасность для демократии, прав человека и верховенства закона в Польше.