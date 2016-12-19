Хух-Хото, Китай, 19 декабря, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Власти Автономного района Внутреняя Монголия сообщили об успешном клонировании овцы редкого вида, шерсть которой используется для создания тончайшего кашемира. Как отметили китайские ученые, новорожденная овца полностью здорова.

sigrunmessel0 Овца

Согласно опубликованному заявлению, ученые проследят за взрослением животного, после чего клонированная овца будет передана специалистам из сельскохозяйственных университетов Внутренней Монголии и Юньнани для дальнейшего изучения, пишет «Жэньминь жибао».

Клонированное животное принадлежит к виду овец, выращиваемых у подножья гор Эрлан во Внутренней Монголии. Главным отличием данного вида является тончайшая шерсть — не более 13,8 мкм.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, исследователи из Урумчи — столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР опубликовали новые результаты исследования в области генной инженерии. Китайским ученым удалось, используя технику CRISPR/Cas9, изменить цвет шерсти у эмбрионов овец.