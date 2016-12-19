Хабаровск, 19 декабря, 2016, 06:56 — ИА Регнум. По данным «Дальневосточного центра стратегических разработок», более 40% опрошенных жителей Хабаровского края живут «от зарплаты до зарплаты», передает корреспондент ИА REGNUM.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

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Чуть более 40% жителей региона заявили, что они пока сводят концы с концами, им хватает на питание и самые необходимые непродовольственные покупки, пишет газета «Хабаровский край сегодня».

9,38% жителей сообщили, что живут без материальных забот, а почти 33% опрошенных указали, что их существование можно назвать «более-менее приличным».

Опрос проведен среди 7 тысяч жителей Хабаровского края в разных районах, обоих полов, разных возрастов, социальных групп, уровня образования.

Больше всего счастливых людей обнаружилось в Верхнебуреинском и Охотском районах — там процент тех, кто считает, что живет «без забот» перевалил за 30.

Классификация «более-менее прилично» преобладает в Ванинском, Аяно-Майском, Бикинском, Комсомольском, Нанайском, Ульчском районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

9,1% опрошенных ответили, что считают себя бедными, 5% полагают, что находятся уже за чертой бедности.

Исследователи полагают, что снижение материального положения населения связано с ростом цен, снижением курса национальной валюты, сокращением рабочих мест в регионе и снижением покупательской способности.

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Между тем, по данным Хабаровскстата просроченная задолженность по заработной плате на 1 декабря 2016 года составила 183,6 миллиона рублей. Из них 182,4 миллиона долгов образовались из-за отсутствия у предприятий оборотных средств. Просроченная задолженность на 1 декабря 2015 года составляла 56 миллионов рублей. Согласно официальным статистическим данным, число жителей региона, которым работодатели не платят зарплату, на 1 декабря 2016 года составляет 3772 человек. В декабре 2015 таких насчитывалось 2296 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по июль доходы жителей Хабаровского края, согласно официальной статистике, снизились на 6,3%. В июле глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова назвала «близким к исчерпанию резерв экономии за счет населения». Она также заявила, что «число бедных растет, а власти не придают существенного значения нагрузке на граждан». Многие жители Хабаровского края полагают, что официальная статистика не соответствует действительному положению вещей и количество бедных, либо находящихся на грани бедности в регионе намного больше