Лондон, 18 декабря, 2016, 18:50 — ИА Регнум. «Британский министр обороны Майкл Фэллон заявил, что будет продолжать вести тренировки и обучение солдат украинской армии. Военные инструкторы Лондона останутся на Украине до 2018 года, — пишет таблоид. — По мнению министра, Россия должна воспринять это, как четкий и ясный сигнал, недвусмысленно говорящий, что Британия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и не допустит новой агрессии против Киева со стороны Москвы».

U.S. Army Британские военные

Фэллон, по словам издания, назвал Россию «воюющей стороной».

«Британские специалисты в 2017 году подготовят 5000 солдат ВСУ. Союзники Альбиона по НАТО тоже не останутся в стороне от процесса: США взяли на себя обязательство обучить военному делу 4 украинских батальона. Развернула свою программу и Канада — ее специалисты обещают натренировать 200 человек», — рассказывает корреспондент Express Гарри Уолкер, намекая, что ближайший год нормализацией украино-российских отношений не грозит.