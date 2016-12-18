«Сирийская свободная армия» использует детей как живой щит
Дамаск, 18 декабря, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В Сети интернет появилась видеозапись, как боевики так называемой сирийской оппозиции используют детей в качестве живого щита на минометной позиции в сирийском городе Хама.
Один из ливанских обозревателей опубликовал шокирующие видео, сделанное боевиками «Сирийской свободной армии» в городе Хама.
На видео боевики заряжают крупнокалиберный миномет, рядом с которым находится группа детей, удерживая исламистским проповедником.
Боевик, зарядив миномет отбегает от него, а дети наоборот, остаются, прижавших друг к другу. Затем из миномета производится выстрел.
Ливанский обозреватель указывает, что так называемая оппозиция часто использует подобный прием. Если по минометной позиции будет открыт ответный огонь правительственными силами — то дети погибнут, и тогда «оппозиция» с помощью западных СМИ обвинит сирийскую армию в военных преступлениях.
Бесчеловечные убийцы из Сирийской свободной армии часто используют этот прием. При этом Запад продолжает твердить о том, что с «оппозицией» следует сесть за стол переговоров.