Дамаск, 18 декабря, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В Сети интернет появилась видеозапись, как боевики так называемой сирийской оппозиции используют детей в качестве живого щита на минометной позиции в сирийском городе Хама.

Https://twitter.com/Kami2kira Боевики использует детей как живой щит

Один из ливанских обозревателей опубликовал шокирующие видео, сделанное боевиками «Сирийской свободной армии» в городе Хама.

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На видео боевики заряжают крупнокалиберный миномет, рядом с которым находится группа детей, удерживая исламистским проповедником.

Боевик, зарядив миномет отбегает от него, а дети наоборот, остаются, прижавших друг к другу. Затем из миномета производится выстрел.

Ливанский обозреватель указывает, что так называемая оппозиция часто использует подобный прием. Если по минометной позиции будет открыт ответный огонь правительственными силами — то дети погибнут, и тогда «оппозиция» с помощью западных СМИ обвинит сирийскую армию в военных преступлениях.

Бесчеловечные убийцы из Сирийской свободной армии часто используют этот прием. При этом Запад продолжает твердить о том, что с «оппозицией» следует сесть за стол переговоров.