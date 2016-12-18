Москва, 18 декабря, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал о своем новогоднем меню. Своими предпочтениями он поделился в эфире программы «итоги неделю» с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

Цитата из из т/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР За новогодним столом

Медведев сказал, что на его новогоднем столе обязательно будет рыба, мясо и овощи, при этом исключительно российского производства. «Причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет», — подчеркнул глава правительства.

Он считает, что за последние два года России удалось решить ряд важнейших задач в области импортозамещения.

«Импортозамещение, на самом деле, удалось, если говорить о замещении на нашем столе новых наших российских продуктов питания», — подчеркнул Медведев. Он добавил, что за последнее время удалось существенно нарастить производство мясных продуктов, рыбы, овощей и фруктов.