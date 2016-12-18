Токио, 18 декабря, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Японское агентство Kyodo провело социологический опрос о том, как жители страны оценивают итоги переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Результаты опроса агентство публикует сегодня, 18 декабря.

Сяраку. Отани Онидзи. 1794

Согласно этому соцопросу, более половины японцев негативно оценивают итоги переговоров Путина, а Абэ. Вследствие этого падает рейтинг поддержки премьер-министра Абэ — соцопрос фиксирует снижение на 6%.

Положительную оценку работы кабинета Абэ дают только 34% японцев.

Положительную оценку итогам переговоров Путина и Абэ дали всего лишь 38,7% японцев.

Напомним, президент Путин совершил официальный двухдневный визит в Японию с 14 по 16 декабря. Это первый визит Путина в Японию за последние 11 лет.

И хотя японская сторона всячески пыталась демонстрировать дружелюбие и конструктивный настрой, к счастью, визит не принес значительных результатов в вопросе заключения мирного договора и территориальных претензий Японии к России.

По его итогам подписаны соглашения об экономическом сотрудничестве, намечено облегчение визового режима и совместная хозяйственная деятельность на Курильских островах. Объем японских инвестиций оценивается в $2,54 млрд. Однако, все эти проекты составлены пока только на бумаге и требуют детальной проработки и согласования.

Ничего нового о территориальных претензиях Японии и проблеме мирного договора сказано не было.