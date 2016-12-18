Москва, 18 декабря, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Следственная палата комитета по этике Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) инициировала расследование в отношении вице-премьера Российской Федерации, главы Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко. Об этом сегодня, 18 декабря, пишет Daily Mail со ссылкой на источник в ФИФА.

Government.ru Виталий Мутко

Сообщается, что ФИФА собирается расследовать заявления о возможной причастности Мутко к «государственной допинговой программе», которая якобы существует в России. О существовании этой программы и причастности к ней Мутко заявлено в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Ситуацию осложняет тот факт, что Мутко — член Совета ФИФА. Если его вина будет доказана, он будет отстранен от любой футбольной деятельности.

Отмечается, что комитет по этике ФИФА уже обратился к WADA и Макларену за доказательствами причастности Мутко к допинговому скандалу.