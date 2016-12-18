Хониара, 18 декабря, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В юго-западной части Тихого океана у побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает Геологическая служба США (USGS).

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Сообщается, что землетрясение произошло в 5:46 по местному времени (8:45 мск). Эпицентр землетрясения находился в 83 километрах к северо-западу от населенного пункта Киракира (Kirakira). Очаг подземных толчок залегал на глубине 39 километров.

Информация о жертвах или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.