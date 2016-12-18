Сочи, Краснодарский край, 18 декабря, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В Сочи (Краснодарский край) в связи с сильным снегопадом объявлено экстренное предупреждение о погодной опасности. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба МЧС России.

Pixabay.com Снегопад

Сильные снегопады начались в Сочи 16 декабря. Коммунальщики не справляются с уборкой снега.

Снегопады продолжатся и сегодня. В связи с этим МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера и происшествий, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередач. Из-за ветра может произойти повал деревьев, повреждение слабо укреплённых конструкций, обрушение кровли зданий и сооружений.

Кроме того, сильный снегопад может парализовать работы дорожных и коммунальных служб, привести к увеличению числа ДТП, нарушению систем жизнеобеспечения населения, увеличении травматизма среди граждан.