Варшава, 17 декабря, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Несколько тысяч человек продолжают принимать участие в митинге у президентского дворца в Варшаве, протестуя против вводящихся в стране ограничений для работы СМИ и ряда других инициатив. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщает RT.

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«Тысячи митингующих собрались у президентского дворца в поддержку действий оппозиционных депутатов, которые в пятницу (16 декабря) попытались заблокировать работу Сейма», — говорится в сообщении.

Недовольство жителей столицы вызвали принятые в пятницу поправки в бюджет — закон о снижении пенсий экс-сотрудникам силовых структур и решение об ограничении работы сотрудников СМИ в здании Сейма.

Между тем, министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак после того, как группа народных депутатов заблокировала работу Сейма, заявил, что представители оппозиции пытались захватить власть в стране. Однако эксперты отмечают, что жители страны уже давно недовольны внутренней и внешней политикой правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в польском парламенте начался 16 декабря, после отстранения от участия в сессии депутата от «Гражданской платформы» Михала Щербы. В ответ к зданию Сейма вышли несколько тысяч сторонников парламентария, которые заблокировали выходы из здания.

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