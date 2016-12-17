В Венесуэле стартует «Социалистическая ярмарка рыбы»
Каракас, 17 декабря, 2016, 19:34 — ИА Регнум. 17 декабря в Венесуэле стартует «Социалистическая ярмарка рыбы», которая пройдет по всем штатам страны. Акция организована правительством Венесуэлы, оператором ярмарки выступает министерство по вопросам рыболовства.
Напомним, что ярмарка рыбы будет проходить в условиях пустых прилавков и тотального дефицита и призвана показать, что у власти есть еще силы наладить снабжение населения едой. Хотя бы, в масштабе ярмарки. Причем, устроители подчеркивают, что будет обеспечена максимальная доступность населения к точкам продаж рыбы и морепродуктов. Причем, по доступным ценам, сообщает La Radio del Sur.
Кроме того, как сообщают официальные СМИ Венесуэлы, главная задача «Социалистической ярмарки рыбы» — «дать экономический отпор правым партиям и движениям страны».
Отметим, что 13 декабря Национальная ассамблея /парламент/ Венесуэлы вновь начала «рассмотрение вопроса о политической ответственности» президента Николаса Мадуро. Парламентарии от оппозиционной коалиции Венесуэлы, имеющие большинство в парламенте, единодушно заявили, что Мадуро несет «прямую ответственность» за политический, экономический и социальный кризис, в котором оказалась страна, и который уже привел к «нарушению Конституции», создав серьезную угрозу правам человека и демократии, сообщает Жэньминь жибао.