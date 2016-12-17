Каракас, 17 декабря, 2016, 19:34 — ИА Регнум. 17 декабря в Венесуэле стартует «Социалистическая ярмарка рыбы», которая пройдет по всем штатам страны. Акция организована правительством Венесуэлы, оператором ярмарки выступает министерство по вопросам рыболовства.

Junho Jung Торговля рыбой

Напомним, что ярмарка рыбы будет проходить в условиях пустых прилавков и тотального дефицита и призвана показать, что у власти есть еще силы наладить снабжение населения едой. Хотя бы, в масштабе ярмарки. Причем, устроители подчеркивают, что будет обеспечена максимальная доступность населения к точкам продаж рыбы и морепродуктов. Причем, по доступным ценам, сообщает La Radio del Sur.

Кроме того, как сообщают официальные СМИ Венесуэлы, главная задача «Социалистической ярмарки рыбы» — «дать экономический отпор правым партиям и движениям страны».

Отметим, что 13 декабря Национальная ассамблея /парламент/ Венесуэлы вновь начала «рассмотрение вопроса о политической ответственности» президента Николаса Мадуро. Парламентарии от оппозиционной коалиции Венесуэлы, имеющие большинство в парламенте, единодушно заявили, что Мадуро несет «прямую ответственность» за политический, экономический и социальный кризис, в котором оказалась страна, и который уже привел к «нарушению Конституции», создав серьезную угрозу правам человека и демократии, сообщает Жэньминь жибао.