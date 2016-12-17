Алеппо, Сирия, 17 декабря, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Операция по выводу членов незаконных вооруженных формирований и мирных жителей из восточного Алеппо позволила спасти жизни людей, а также открыла окно возможностей для введения режима прекращения боевых действий в других районах Сирии. Об этом, как передает RT, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Данная операция открыла новое окно возможностей для введения режима прекращения боевых действий не только в провинции Алеппо, но и в других районах Сирии», — сказал он.

При этом Конашенков добавил, что благодаря усилиям российских офицеров Центра примирения произошло отделение боевиков так называемой «умеренной оппозиции» от непримиримых радикалов.

16 декабря начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что операция по освобождению сирийского города Алеппо от боевиков завершилась.

По его словам, ликвидация разрозненных групп боевиков, отказавшихся добровольно уйти из города, продолжается до сих пор, однако общая военная операция по освобождению города уже завершена.

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