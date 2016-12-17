Москва, 17 декабря, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) приняли решение о более плавном повышении заработной платы работникам бюджетной сферы по сравнению с прежними планами на 2017 год. Об этом, как передают «Ведомости», сообщил министр финансов России Антон Силуанов на заседании в Казани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Повышение зарплат

«У нас в правительстве принято решение о более плавном повышении зарплаты работникам бюджетной сферы по сравнению с теми дорожными картами, которые были запланированы на 2017 г., — сказал министр. — Нужно будет отработать эту динамику с отраслевыми ведомствами, и более плавное повышение будет, в том числе и по врачам, которые находятся в системе ОМС и вне системы».

При этом Силуанов добавил, что плавное повышение зарплат не противоречит майским указам президента РФ Владимира Путина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что заработные платы работников бюджетной сферы «совершенно точно» будут повышены в 2017 г. В настоящее время, по его словам, определяются денежные объёмы для этих целей.

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