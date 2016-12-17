Москва, 17 декабря, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Хоккейная сборная Швеции досрочно выиграла второй этап Евротура — Кубок Первого канала. Сегодня, 17 декабря, шведы сразились с финнами и победили со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0).

Henrik Palm Хоккей

У победителей отличились: защитник омского «Авангарда» Эрик Густафссон, Александер Бергстрём, Магнус Нюгрен и Патрик Закриссон. У финнов смогли забить шайбы только нападающий подмосковного «Витязя» Миро Аалтонен и Роопе Хинтц.

Таким образом, шведы набирают шесть очков и досрочно выигрывают Кубок Первого канала. Хотя у них впереди игра против чехов (18 декабря), но она уже ничего не решает. В тот же день финны сыграют против сборной России.

Розыгрыш Кубка Первого канала (второй этап Евротура) в этом году посвящен 70-летию российского хоккея. Первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой стартовал 22 декабря 1946 года.