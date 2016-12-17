Бишкек, 17 декабря, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Киргизия ратифицировала Меморандум об обязательствах Индии в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующий закон подписал сегодня, 17 декабря, президент Алмазбек Атамбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Встреча на высшем уровне стран ШОС

Также киргизский лидер одобрил ратификацию Меморандума об обязательствах Пакистана в целях получения статуса страны-участницы ШОС.

Отмечается, что в вышеназванных документах предусмотрены права и обязанности Индии и Пакистана, и процент их долевых взносов. Увеличение долевого взноса Киргизской Республики в Шанхайской организации сотрудничества при этом не предусматривается.

«Меморандумы вступят в силу по истечении 30 дней с момента получения Секретариатом ШОС последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами ШОС, Индией и Пакистаном внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу», — уточнили в администрации киргизского президента.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Шанхайскую организацию сотрудничества входят Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей при ШОС имеют Афганистан, Монголия, Индия, Пакистан и Иран.

Отметим, что по мнению некоторых экспертов, полноценное вступление Индии и Пакистана в ШОС не окажет никакого негативного влияния на деятельность организации, даже несмотря на наличие конфликта между двумя этими странами, поскольку в уставе Шанхайской организации сотрудничества присутствует пункт, гласящий, что проблемы двусторонних отношений не должны выноситься на обсуждения в рамках ШОС.