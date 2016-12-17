Варшава, 17 декабря, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Польская оппозиция обвиняет варшавскую полицию в использовании слезоточивого газа против мирных демонстрантов. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает агентство PAP.

Badseed Слезоточивый газ в действии

Протесты в Польше начались накануне. В ходе сессии польского сейма, один из депутатов оппозиции был отстранен от участия в заседании. Это было связано с тем, что он заявил решительный протест ограничению работы журналистов в сейме, которое вводится с 1 января 2017 года.

В ответ на отстранение своего соратника, польская оппозиция заблокировала работу парламента, оккупировав трибуну. Тогда правящее большинство перешло работать в другой зал.

Вечером 16 декабря сторонники оппозиционных партий — «Новочесна» и «Гражданская платформа», которые входят в «Комитет охраны демократии», начали собираться перед зданием сейма и выражать протест против ограничения свободы слова. Часть оппозиционных депутатов присоединилась к протестующим, так как сочла продолжение заседания сейма незаконным. Протестующие блокировали выходы из сейма, мешая депутатам правящей партии покинуть здание.

В осажденном здании сейма в этот момент находилась премьер-министр Польши Беата Шилдо и «серый кардинал» республики, лидер правящей партии Ярослав Качиньский.

Ночью Качиньский и Шилдо решили покинуть здание. Для этого полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов и силой расчистила коридор для ретирады правящего тандема. В окружении стражей порядка Качиньский и Шилдо покинули осажденное здание сейма.

Официальный представитель полиции Варшавы Мариуш Мрозек отрицает факт применение слезоточивого газа против демонстрантов. Он утверждает, что полиция просто оттеснила протестующих, чтобы те не бросались под колеса автомобилей Качиньского и Шилдо.