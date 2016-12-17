Варшава, 17 декабря, 2016, 06:04 — ИА Регнум. Польские стражи порядка применили слезоточивый газ против митингующих, заблокировавших выходы из здания сейма, сообщает The Guardian 17 декабря.

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Сообщается, что возле здания парламента в Варшаве произошли столкновения полиции с протестующими, полицейские получили подкрепление и спецсредства, в том числе гранаты со слезоточивым газом и ружья с резиновыми пулями. Слезоточивый газ уже применен.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в парламенте Польши начался 16 декабря, после отстранения от участия в сессии депутата от «Гражданской платформы» Михала Щербы. В ответ к зданию сейма вышли несколько тысяч сторонников парламентария, которые заблокировали выходы из здания.