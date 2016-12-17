Варшава, 17 декабря, 2016, 03:27 — ИА Регнум. Участники акции протеста в Варшаве заблокировали выходы из здания парламента республики, передаёт польское издание Wiadomosci.

Флаг Польши

Сообщается, что в акции принимают участие порядка 2,5 тысячи человек. Сотрудники полиции взяли выходы из здания под охрану и пытаются оттеснить демонстрантов. Тем временем число участников акции растёт.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представители оппозиционных партий заблокировали работу сейма Польши. Конфликт разгорелся вокруг отстранения от участия в сессии депутата от «Гражданской платформы» Михала Щербабыла после того, как тот выступил с критикой планирующихся изменений в работе журналистов в сейме.

Напомним, канцелярия сейма планирует не допускать журналистов в здание, где находится зал заседаний. Вместо этого планируется создать специальный центр СМИ при сейме, где депутаты будут сотрудничать с журналистами. Также предусматривается порядок, при котором каждая редакция сможет отправлять в сейм лишь по два своих постоянных представителя.

Противники данного нововведения считают, что оно ограничивает свободу средств массовой информации.