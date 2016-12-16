Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2016, 02:19 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп намерен перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Reuters 17 декабря.

Стена Плача, Иерусалим

Представитель команды Трампа Джейсон Миллер сообщил журналистам, что Трамп считает целесообразным перенос посольства США в Израиле, о чем заявлял и во время предвыборной кампании. Будущий посол США в Израиле Дэвид Фридман, чья кандидатура была утверждена Трампом 15 декабря, «разделяет ту же самую точку зрения».

При этом команда Трампа считает «надуманными» опасения, что таким образом новый американский президент «поссорит США с арабами и палестинцами».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря мэр Иерусалима Нир Баркат выразил уверенность, что при администрации нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа посольство США в Израиле будет перенесено «в столицу еврейского народа». По его словам, несмотря на то, что США десятилетиями отказывались перенести посольство и официально признать Иерусалим столицей Израиля, «интуиция подсказывает ему», что «на этот раз все будет по другому».

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Республиканец Дональд Трамп, избранный президентом США на общенациональных выборах 8 ноября, не без оснований считается «другом Израиля». В каком-то смысле, по «израильскому вопросу» Трамп является полной противоположностью своего предшественника Барака Обамы, известного критикой действий Израиля на Ближнем Востоке и поддержкой политической независимости Палестинской автономии, к которой относятся Сектор Газа, Западный берег реки Иордан ‑ и Восточный Иерусалим.