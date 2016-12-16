Вашингтон, 17 декабря, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Президент Барак Обама подтвердил, что считает высшее руководство Российской Федерации и лично президента России Владимира Путина ответственными за кибератаки на серверы демократической партии США, передает Reuters 17 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ринг

Как сообщает информагентство, на предрождественской пресс-конференции Обама «обрушился с яростной критикой» против России, назвав ее страной, которая меньше и слабее, чем Соединенные Штаты, и «ничего, что кто-то хотел бы купить, за исключением нефти, газа и оружия, не производит».

Также Обама добавил, что «Рональд Рейган перевернуться бы в могиле», узнав, что треть сторонников республиканской партии США с симпатией относится к России и ее президенту Путину, которого уходящий американский президент считает лично ответственным за кибератаки, которые могли повлиять на исход президентских выборов в США.

«Разведданные, которые я видел, дают мне большую уверенность, что русские осуществили эту кибератаку, как атаку на Национальный комитет Демократической партии, так и на Джона Подесту», — заявил Обама.

В ответ на вопрос журналистов об ответственности российского руководства за кибератаки, Обама заявил, что «это случилось на самом высоком уровне» и вообще, «не так много происходит в России без Владимира Путина».

При этом уходящий президент отметил, что разведке США «понадобится больше времени» для подготовки доклада по кибератакам, однако он надеется, что доказательства, которые пока ни разу не были предоставлены общественности, будут опубликованы еще до инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, после проигрыша демократов на президентских выборах в США 8 ноября американские СМИ и политики систематически заявляют, что кибератаки, совершенные в отношении штаба демпартии США, в результате которых «вскрылась» нелицеприятная информация о кандидате от демократов Хиллари Клинтон и главе ее избирательного штаба Джоне Подесте, происходят по указанию российских властей. Доказательств данного предположения пока предоставлено не было.