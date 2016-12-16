Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прокомментировал растущие слухи о своем якобы имеющемся решении баллотироваться на пост президента Южной Кореи после ухода с поста главы Организации объединенных наций, сообщает Associated Press 17 декабря.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Пан Ги Мун

По словам Пан Ги Муна, подобного решения не принималось. Однако уходящий генсек ООН, являющийся гражданином Южной Кореи, признал, что намерен «помочь своей стране», находящейся в ситуации политического кризиса в связи с импичментом президента Пак Хын Ке.

«Я буду очень серьезно рассматривать вопрос о том, как лучше поступить, и что я должен и мог бы сделать для моей страны», — сообщил Пан Ги Мун.

Кроме того, Пан Ги Мун подтвердил, что после окончания полномочий на посту главы ООН он намерен «провести ряд встреч» с политическими лидерами, представителями гражданского общества Южной Кореи и «своими друзьями» на родине.

«Я понимаю стремление (граждан Южной Кореи — прим. ИА REGNUM ) обрести руководителя нового, инклюзивного типа, который может помочь им в преодолении стоящих перед ними задач», — заключил Пан Ги Мун.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна на посту главы международной организации заканчиваются 31 декабря. Пан Ги Муна, который провел на посту генсека десять лет, сменит бывший премьер-министр Португалии и глава комиссии ООН по беженцам Антониу Гутерриш, избранный Советом безопасности и поддержанный Генеральной Ассамблеей ООН в октябре месяце.

Читайте также: Новый генсек ООН Антониу Гуттериш принес присягу

Уход Пан Ги Муна с поста руководителя ООН совпал по времени с жесточайшим политическим кризисом, который разразился на родине генсека, в Южной Корее — из-за «коррупционного скандала», в котором оказалось замешано окружение президента Пак Хын Ке. Скандал вызвал обрушение рейтинга главы государства, крупнейшие уличные акции протеста в истории Южной Кореи, на которые выходило более миллиона человек и решение парламента об импичменте Пак Хын Ке. Судьбу главы Южной Кореи должен решить Конституционный суд.