Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2016, 23:51 — ИА Регнум. Предлагаемая Францией отправка наблюдателей ООН для контроля эвакуации людей из Алеппо потребует нескольких недель и может не принести никакой пользы, заявил журналистам постпред России при ООН Виталий Чуркин, комментируя предложение Франции в Совбезе ООН.

Минобороны России Российская гуманитарная помощь жителям Сирии

Виталий Чуркин подчеркнул, что наблюдатели должны не только прибыть на место событий, но и разобраться в ситуации на месте, что потребует еще больше времени. Кроме того, что наблюдатели ООН прибудут в Алеппо с опозданием, надо еще понять, принесет ли это мероприятие хоть какую-то практическую пользу в деле сирийского урегулирования.

Представитель России напомнил, что мониторинговая миссия ООН в составе 300 человек уже работала в Сирии в 2012 году, а сейчас в Алеппо уже находятся представители Международного комитета Красного Креста и Красного полумесяца.

Кроме того, Виталий Чуркин отметил, что полная очистка восточных районов Алеппо от террористов значительно расширит возможности для работы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и оказания помощи населению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция с момента завершающей стадии операции по освобождению Алеппо от террористов настаивает на срочном созыве заседания СБ ООН в связи с ситуацией в Сирии. Всё это происходит на фоне ничем не подтвержденных утверждений западных СМИ о массовых расправах сирийских военных над жителями освобожденных районов Алеппо.