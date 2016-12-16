Минск, 16 декабря, 2016, 22:54 — ИА Регнум. Аресты пророссийских публицистов в Белоруссии — авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), а также корреспондента ИА REGNUM в Минске Сергея Шиптенко — не имеют отношения к вопросам прав человека и защиты информационного пространства.

Белоруссия — Россия

Официально озвучиваемые причины арестов, вероятней всего, не отражают реального положения дел, утверждают эксперты минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований, который считается абсолютно провластной организацией с вполне официальным статусом и поддержкой МИД Белоруссии.

Это связано с тем, что активность арестованных длилась годами и не вызывала серьезной реакции белорусской стороны, говорится в заявлении экспертов Центра. Соответственно, произошедшее имеет отношение к специфике текущего момента, а не к длящимся на протяжении многих месяцев и даже лет действиям задержанных.

По мнению экспертов Центра, аресты пророссийских публицистов создают основания для критики со стороны Москвы (впрочем, не очень сильной) и сужает пространство для маневра официального Минска. При этом никакого перевеса в информационном пространстве данный шаг Минску тоже не дает. В более долгосрочной перспективе событие создает основания для дальнейшей реализации планов Кремля по «украинизации» Белоруссии.

Оно позволяет закрепить на своих позициях пророссийские элементы (как в госаппарате, так и в экспертном сообществе), повысить градус конфликтности в белорусском обществе (и создать перспективу дальнейшей эскалации конфликтности), а также сформировать необходимые предпосылки для легитимации «жесткого сценария» в отношении Белоруссии в российском общественном мнении, заключают эксперты Центра.

Под «жестким сценарием» имеется в виду доклад Центра «Белоруссия в контексте противостояния Россия-НАТО: Угрозы и вызовы для суверенитета, независимости и национальной безопасности. Стратегические выводы и рекомендации». Комментируя ранее этот доклад, автор ИА REGNUM Юрий Павловец (Николай Радов) пришел к выводу, что эта работа стала очередным доказательством того, что в Белоруссии идет подготовка общественного сознания для внедрения в него образа России как потенциально опасного соседа.

Для того чтобы это понять, не надо быть серьезным специалистом, а достаточно просто прочитать основные положения указанного доклада, которые сводятся к главной идее — «сегодня наблюдается беспрецедентное военно-политическое давление, которому в настоящее время подвергается Белоруссия со стороны России».

Напомним, в начале декабря 2016 года белорусскими властями были задержаны три журналиста ИА REGNUM — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии. Мы считаем своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключенными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.

Фонд содействия и развития средств массовой информации «РЕГНУМ» объявил об открытии целевой программы по сбору пожертвований для помощи журналистам. Все средства от пожертвований будут направляться на оплату юридической помощи и поддержание оставшихся без кормильцев семей и детей репрессированных журналистов. Подробности здесь.