Москва, 16 декабря, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Бюджет Министерства обороны России на 2017 год впервые согласован как бездефицитный, заявила журналистам заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы. Москва, 9 мая 2016 года

По словам Шевцовой, согласование бюджета военного ведомства с Минфином было сложным, финансирование военных расходов было сокращено на 6%, однако изменения правил перераспределения средств позволит Минобороны в 2017 году самостоятельно распоряжаться 10% выделенных государством денег. Это право позволит российскому военному ведомству «оперативно маневрировать финансовыми ресурсами, повышая эффективность их использования».

Стоит отметить, что бюджет Министерства обороны России включает несколько «защищенных» статей, в число которых входят расходы на денежное довольствие военнослужащих, оплату труда гражданских сотрудников, пособия и компенсации, а также пенсионные выплаты.