Амстердам, 16 декабря, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Руководство Нидерландов готовится ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, сообщает Associated Press.

Украинский фольклор

По информации Associated Press, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал ратифицировать данное соглашение. По его мнению, после этого Европа станет «единым фронтом против дестабилизирующей внешней политики России».

Интересно, что при этом Марк Рютте допускает, что на ратификацию столь важного для борьбы с российской угрозой соглашения может понадобиться несколько месяцев.

Сейчас законопроект об ассоциации Украины и Евросоюза передан на рассмотрение парламента Нидерландов.

Напомним, накануне саммит ЕС составил декларацию по вопросу отношений с Украиной, в которой учитывались требования правительства Нидерландов учесть результаты референдума, на котором население этой страны высказалось против ассоциации ЕС и Украины.

В декларации подчеркивается, что соглашение об ассоциации не дает Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и не подразумевает каких-либо обязательств стран-членов Евросоюза в отношении Украины.