Санкт-Петербург, 16 декабря, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга подготовил заявку на включение полигона опасных химических отходов «Красный Бор» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В случае принятия положительного решения, полигон сможет получать федеральное финансирование, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Комитет по природопользованию СПб Полигон «Красный Бор»

Депутаты Петербурга и Ленобласти поддерживают вариант передачи полигона в федеральную собственность. Полигон, на который в течение 40 лет отходы свозились с территории всей России и даже из Прибалтики, не должен находиться на балансе городского бюджета — к такому выводу пришли парламентарии сегодня, 16 декабря, на рабочей встрече профильных комиссий по экологии законодательных собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили в городском комитете по природопользованию.

Депутаты ознакомились с отчетами о проведенных за год работ на полигоне. За последнее время был понижен уровень отходов на картах-котлованах №№ 64,68 путем ликвидации площадки разгрузки отходов карты №64 и увеличения объема карты.

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Чтобы весенний и осенний паводки прошли безопасно, была восстановлена работа очистных сооружений производительностью 20 кубометров в час. Усилена обваловка дамб карт № 64 и 68. На полигоне круглосуточно была организована работа аварийной бригады для ликвидации нештатных ситуаций, обеспечена круглосуточная охрана и экологический контроль.

Комитет также заключил с компанией «Раопроект» контракт на разработку проектно-сметной документации канализационных очистных сооружений на полигоне «Красный Бор». До осени 2017 года будут разработаны четыре очистных установки общей производительностью не менее 60 м3/час, которые, по рекомендации научно-технического экологического совета, необходимы понижения уровня в картах №64 и 68 и очистки вод внутреннего и обводного канала.

«Самые главные шаги, которые мы должны предпринять в ближайшее время, это строительство очистных сооружений, изыскательские работы и проектирование того оборудования, которое позволит обезвредить находящиеся в картах отходы», — подчеркнул председатель комитета по природопользованию Игорь Григорьев.

Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря.