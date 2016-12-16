Москва, 16 декабря, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Операция по освобождению Алеппо от боевиков завершилась 16 декабря, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Минобороны России Сергей Рудской

По его словам, ликвидация разрозненных групп террористов, отказавшихся добровольно уйти из города, продолжается до сих пор, однако общая военная операция по освобождению Алеппо уже завершена.

Сергей Рудской уточнил, что в результате операции более 3,4 тыс. боевиков прекратили сопротивление и сложили оружие. Порядка трех тысяч из них уже амнистированы сирийскими властями, а в отношении остальных проводятся проверки на их причастность к тяжким преступлениям.

Кроме того, свыше семи тысяч местных жителей уже вернулись в свои дома в восточных районах Алеппо.

Напомним, накануне армия Сирийской Арабской Республики при поддержке ВКС России очистили от боевиков все занятые ими ранее кварталы города Алеппо.