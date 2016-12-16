Вильнюс, 16 декабря, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Председатель оппозиционного «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис сегодня, 16 декабря, в программе «Оппозиция» в эфире радиостанции Žinių radijаs утверждал, что нынешние инициативы правящих больше напоминают информационный шум, а не серьезные проекты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Некоторые инициативы, такие как налог в размере 1 евро на одноразовые стаканчики, больше напоминают информационный шум. Почему он распространяется, почему так много внимания уделяется таким инициативам? Возможно, потому, что нет более актуальных тем. Сегодня был объявлен отчет Еврокомиссии о бедности в Литве, где говорится, что 27% жителей Литвы живут на грани нищеты. Литва по-прежнему бедствует, положение продолжает ухудшаться, и очевидно, что если нужно говорить о стратегических работах, то сокращение бедности должно стать приоритетом правительства, но я не слышу, чтобы Саулюс Сквернялис, Рамунас Карбаускис или новые назначенные министры говорили, что решат эту проблему: будем ли повышать налоги, будем ли повышать необлагаемый налогом минимум. Этого нет. Вместо этого мы говорим о стаканчиках для кофе. Именно таким образом, по моему мнению, правящие стремятся прикрыть недостаток идей: нет идей, неясно, что делать, нет стратегического направления», — утверждал Ландсбергис.

Оценивая отмену льготу НДС на отопление, лидер консерваторов акцентировал внимание на отсутствии компенсационного механизма: «Я считаю, что этот вопрос достаточно сложный, но после отмены льготы НДС на отопление все жители столкнутся с проблемой, поскольку до сих пор нет четкого компенсационного механизма. Социал-демократы еще в прошлом приятельстве, говоря об это шаге, утверждали, что будут икать способ, как решить проблему, но мы так ничего и не услышали. Нынешние правящие должны очень ясно сказать жителям Литвы, что, как и откуда будет компенсироваться, будут ли это делать самоуправления, как они будут это делать и так далее. На данный момент в бюджете нет денег, компенсационного механизма также нет. Это нужно решать».

Комментируя появившиеся в СМИ новейшие рейтинги партий, Ландсбергис отметил, что в результатах отражаются завышенные ожидания жителей. «Уровень доверия жителей к Союзу крестьян и зеленых на выборах был очень высоким, и сейчас люди ждут первых работ. Поскольку крупные ошибки не совершатся, мы не видим никакой активной деятельности, очевидно, это эти ожидания все еще растут. И эта ситуация напоминает мне историю, произошедшую четыре года назад, когда ожидания были сложены в приданное социал-демократов. Между тем Альгирдас Буткявичюс создавал рабочие группы, не решил практически ни одной проблемы, которые накопились в Литве, но рейтинги продолжали расти», — сказал он.

Комментируя неоднозначно оцениваемую в обществе идею Карбаускиса создать национальные костюмы для детей, Ландсбергис сказал, что такие инициативы кажутся ему несерьезными: «Я призывал коллег к работам, которые более серьезны, чем дизайн костюмов. В Литве полно проблем, ожидания избирателей все еще большие. Коллеги, давайте решать ситуацию в сфере образования, давайте искать новых инвесторов — займемся делом. Или будем наслаждаться светом рампы и говорить о национальных одеждах? Идея красивая, но мне это кажется несерьезным».