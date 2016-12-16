Токио, 16 декабря, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе своего официального визита в Японию выступил на российско-японском форуме деловых кругов, сообщает официальный сайт Кремля.

Kremlin.ru На россиско-японском форуме деловых кругов

Глава российского государства поприветствовал участников форума и отметил, что со многими из них ранее уже встречался на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и на заседаниях Петербургского международного форума, напрямую обсуждая проблемы, волнующие бизнес, и меры для улучшения делового климата.

Президент России подчеркнул, что Япония является важным партнёром России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому российско-японские связи и экономические контакты надо углублять и расширять. Он с сожалением констатировал тот факт, что в последние годы товарооборот между Россией и Японией снижается и призвал правительства и бизнес-сообщества двух стран более энергично работать для возвращения взаимной торговли на траекторию устойчивого роста, отходить от практики обмена российского сырья на японские станки и машины, диверсифицировать торгово-экономические связи и наращивать сотрудничество в сфере инвестиций.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Япония являются естественными партнёрами, у которых нет конкурентных проблем, но которые могут создать очевидные конкурентные преимущества для обеих сторон.

В этой связи Президент России отметил создание российско-японского инвестиционного фонда для финансирования проектов в сфере энергетики, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, инфраструктуры, инноваций, малого бизнеса и гуманитарных обменов.

Глава российского государства пригласил бизнесменов из Японии участвовать в инвестиционных программах на Дальнем Востоке, где организованы 13 территорий опережающего развития и свободный порт Владивосток, а зарубежным инвесторам предоставляются особые условия для организации новых производств, льготные налоговые режимы и содействие в доступе к инфраструктуре.

Владимир Путин выразил надежду на то, что японский бизнес воспользуется возможностями сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, охватывающим 182-миллионный рынок, тем более, что скоро планируется обсудить вопрос организации зоны свободной торговли между ЕАЭС и Японией.