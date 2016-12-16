Воронеж, 16 декабря, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Воронежское акционерное авиастроительное общество (ВАСО) имеет устойчивые заказы на ближайшие годы. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, доложил главе региона Алексею Гордееву гендиректор ПАО «ВАСО» Дмитрий Пришвин.

Http://www.vaso.ru Стыковка агрегатов фюзеляжа первого Ил-112В

Как сообщил губернатору руководитель предприятия, в этом году воронежские авиастроители передали новый самолет Ил-96−300 специальному летному отряду «Россия» управления делами президента РФ. Самолет собран полностью из комплектующих отечественных, системы и оборудование — также российского производства. Воздушное судно построено в кооперации с рядом ведущих отечественных предприятий, которые занимались, в том числе разработкой систем связи и защиты самолета. Также в этом году ВАСО передало в эксплуатацию Минобороны России самолет Ил-96−400 специальной комплектации. Воздушное судно успешно прошло весь комплекс наземных и летных испытаний в соответствии с требованиями заказчика. В конце 2016 года завод передаст заказчику еще один Ил — 96−300.

На предприятии в этом году приступили к строительству первого легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, также по заказу Минобороны. Первый полет запланирован на сентябрь следующего года.

По словам Дмитрия Пришвина, к 2020 году ВАСО должно удвоить выручку и довести ее до суммы в 20 млрд рублей. Численность сотрудников предприятия планируется увеличить на 20%. Как ожидается, с 2019 года воронежский авиазавод будет выпускать по два Ил-96 в год.

Справка ИА REGNUM. ПАО «ВАСО» выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96−300, Ил-96−400, ближнемагистральные самолеты Ан-148. В рамках кооперации ВАСО изготавливает узлы и агрегаты для отечественного самолета Sukhoi SuperJet 100, европейского концерна Airbus, Ан-148 украинской сборки, Ил-76МД-90А.