Екатеринбург, 16 декабря, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Публикация карикатуриста Андрея Бильжо, в которой он сравнил эшафот с подиумом, а Зою Космодемьянскую назвал шизофреничкой — это часть начатой в нашей стране ещё в перестройку большой войны против советских героев и героизма как такового. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист регионального свердловского отделения всероссийского общественного движения в защиту семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Алексей Банников.

Аркадий Зарубин Андрей Бильжо

Публикация карикатуриста Андрея Бильжо появилась 9 декабря на портале The Insider. Он утверждает, что читал историю болезни Зои Космодемьянской, которая хранилась в архиве психиатрической больницы им. П.П. Кащенко, и выяснил, что девушка якобы страдала шизофренией. Её подвиг он объяснил психиатрическим термином «мутизм». По его мнению, Зоя Космодемьянская просто впала в ступор на фашистском эшафоте, поэтому и не выдала партизанскую тайну.

«Надо отметить, что подобные лживые высказывания (Зоя Космодемьянская не только не впала в ступор, но и произнесла перед смертью яркую воодушевляющую речь) вовсе не безобидны, и если они не получают настоящего и решительного отпора — разрыхляют общество, делают его инфантильным. Подтачиваются исторические и культурные коды народа, без которых народ превращается в «население». Потому возмущение депутатов Государственной думы, которые намерены обратиться в прокуратуру — своевременно и необходима. Они как народные избранники просто обязаны отстаивать честь народных героев, подвигом которых подавляющее число наших сограждан гордится», — сказал общественник.

«Ещё до развала СССР подвиги советских героев под видом якобы безобидных шуток высмеивались в юмористических передачах, в многочисленных публикациях фактически осквернялась память героев, которые стояли насмерть и отдавали жизнь за свободу Родины во время Великой Отечественной войны. Объявлялось, что подвиги «выдуманы», или те, кто их совершили «ненормальные». То есть удар наносился по героизму как таковому, мол, не существует его в природе, а человек действует только в рамках прагматики. Может быть, в том числе и поэтому не нашлось в 1991 году героев готовых отстаивать свою Родину, не допустив развала СССР?», — напомнил Алексей Банников.

Он отмечает: нравственные ориентиры общества и каждого отдельного человека задаются именно поступками героев. «В каком-то смысле, верным будет высказывание: «Скажи кто твой герой, и я скажу кто ты». Вот почему перестройщикам, которые готовили развал СССР, нужно было обезоружить советский народ и каждого человека. Была развёрнута целая пропагандистская кампания по дискредитации советских героев и СССР. И если окончательно «очернить» Советский Союз им не удалось, то в разгроме героев и героизма перестройщики явно преуспели. Ведь хотя на референдуме подавляющее большинство граждан выступили за сохранение СССР, то настоящих героев, которые подобно Данко готовы бы были вырвать собственное сердце ради людей и страны так и не нашлось. А те, кто выступили, не смогли или не захотели воодушевить и повести за собой народ для того, чтобы всё-таки спасти страну», — говорит активист.

«В современных условиях, когда Запад уже развязал против нас холодную войну, а на наших границах уже есть пусть и локальные, но горячие конфликты, взыскание к настоящим жертвенным героям, чей подвиг свят, просто необходимо. Только на их примере мы можем воспитать настоящих граждан своей страны и великих защитников Родины, таких как Зоя Космодемьянская или Александр Матросов. Защитить Отечество от агрессора могут только люди, воспитанные на реальных подвигах героев, противостоявших реальным врагам. Потому, ради России, и для предотвращения перестройки-2, мы обязаны отстаивать доброе имя предков и передавать память об их великих свершениях грядущим поколениям», — заключил Алексей Банников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, высказывание Бильжо вызвало широкий общественный резонанс. Заявления данного карикатуриста вызвали множество гневных откликов.

Отметим, Бильжо оказался не единственным за последние годы деятелем, чернившим героев Великой Отечественной войны. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отличился в марте 2015 года публично назвал Александра Матросова самоубийцей. Его заявление также подверглось резкой критике здоровых сил общества.