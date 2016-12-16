Волгоград, 16 декабря, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Провокационные заявления Андрея Бильжо о первой женщине, удостоенной в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза (посмертно) Зое Космодемьянской и совершенном ею подвиге — не что иное, как попытка привлечь к себе внимание. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал заведующий кафедрой социологии ВолГУ, доктор философских наук, профессор Александр Стризое, комментируя публикацию карикатуриста, который сравнил эшафот с подиумом, а Зою Космодемьянскую назвал шизофреничкой.

Evgeniy Isaev Андрей Бильжо

«Первый раз, когда я видел Бельжо, он на меня сразу произвел впечатление человека, который стремится выделиться, привлечь к себе внимание своей экстравагантностью. Потом я сто лет про него ничего не слышал. Теперь, когда произошел этот случай, я вспомнил первую свою реакцию», — сказал собеседник агентства.

По словам профессора, безусловно, здесь есть две причины. Одна индивидуальная, вторая — социальная.

«Индивидуальная причина проста, у человека завышенная самооценка, ему надо привлечь к себе внимание. Вот этими эпатажными заявлениями он и привлекает к себе внимание. Его не интересует правда, его интересует правдоподобие. Вот я — психиатр, вот я изучал историю болезни. Он понимает, что никто этого не проверит, но выглядит правдоподобно», — комментирует Александр Стризое.

«Второй момент — это часть социального заказа идеологического проекта. Все советское подверглось переоценке, причем переоценке кардинальной. Таких фактов очень много, они касаются разных периодов советской истории. Просто это факт — особенный потому, что он не только касается советской истории, он касается Великой Отечественной войны. А война и ее оценка — это единственное, что сейчас объединяет россиян. Поэтому такие скандальные заявления, они не просто искажают прошлое, а представляют собой попытку расколоть общество искусственно», — добавил профессор, с сожалением отметив, что таких фактов будет ещё много.

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«Господин Бильжо идет от статуса «врач» к статусу «пациент»

Напомним, статья карикатуриста Андрея Бильжо о Зое Космодемьянской, в которой колумнист и бывший психиатр связал подвиг партизанки с её психическим заболеванием, появилась на портале The Insider 9 декабря. По его словам, он видел её историю болезни, в которой говорилось, что она страдала шизофренией. Поставил он под сомнение и подвиг партизанки, объяснив его психиатрическим термином «мутизм».

Проверить слова карикатуриста Генпрокуратуру уже попросило Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России». Аналогичное заявление на карикатуриста Бильжо намерены подать и депутаты Госдумы РФ, причем парламентарии надеются получить «недвусмысленное определение» выходки колумниста. Ранее в надзорное ведомство обратилось и Российское военно-историческое общество.