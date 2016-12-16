Ташкент, 16 декабря, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Консорциум южнокорейских компаний выиграл тендер на модернизацию Тахиаташской тепловой электростанции (ТЭС), сообщает Газета. уз со ссылкой на АО «Узбекэнерго».

J. Patrick Fischer Флаг Южной Кореи

По условиям тендера, консорциум построит «под ключ» на Тахиаташской ТЭС две парогазовые установки (ПГУ) мощностью по 230−280 МВт.

«Срок модернизации составляет 2,5 года», — говорится в сообщении.

Финансирование проекта общей стоимостью 678,2 млн долларов осуществится за счет кредита Азиатского банка развития в размере 300 млн долларов, средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 230,7 млн долларов и собственных средств «Узбекэнерго».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Узбекистана функционируют 45 электростанций общей мощностью более 12,4 тысячи МВт. Общая мощность 16 электростанций ГАК «Узбекэнерго» — 12,04 тысячи МВт, в том числе мощность ГЭС — более 1,9 тысячи МВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий и малыми ГЭС, входящими в структуру Министерства сельского и водного хозяйства.