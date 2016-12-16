Берлин, 16 декабря, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Компания Volkswagen рассматривает возможность выпуска модели с типом кузова шутинг-брейк на основе разрабатываемого купеобразного седана Arteon. Об этом сообщает издание Autocar.

Pixabay.com Эмблема Volkswagen

Как рассказал Элмар-Мариус Лихарц, топ-менеджер Volkswagen, ответственный за модельный ряд полноразмерных автомобилей, сначала в компании примут во внимание отзывы потребителей о четырехдверном Arteon. Если старт автомобиля, призванного сменить седан CC, станет успешным, семейство моделей может быть расширено другими версиями. По словам представителя VW, наиболее предпочтительным вариантом является шутинг-брейк.

В модельном ряду Volkswagen для Arteon отведено место на ступень выше Passat, с которым он разделит моторную гамму. Базой для модели станет удлиненный вариант модульной платформы MQB. В длину новинка на 50 мм превысит габариты четырехдверной СС, при этом объем багажного отделения с учетом сложенных кресел составит 1700 л.

Ожидается, что седан Arteon будет представлен на автосалоне в Женеве в 2017 году. О возможном сроке запуска модели в кузове шутинг-брейк пока не сообщается.

Название шутинг-брейк (shooting brake) получил двухдверный, зачастую двухместный автомобиль с типом кузова универсал, созданный на базе спорткара. Однако, в отличие от последнего, в шутинг-брейке предусмотрено место для размещения крупного багажа.