Уагадугу, 16 декабря, 2016, 15:26 — ИА Регнум. 11 военнослужащих армии Буркина-Фасо были убиты 16 декабря в ходе нападения исламистов на севере страны, сообщает Figaro.

US Army Africa Солдаты армии Буркина-Фасо на контртеррористических учениях

Инцидент произошел в округе Насумбу, в 70 км от границы с Мали. Целью радикалов стал отряд военнослужащих страны, развернутых в регионе.

«Мы потеряли 11 человек в результате нападения сегодня утром на Насумбу», — заявил Высший комиссар провинции Сум Мохамед Дах.

Он добавил, что это нападения стало «крупнейшей атакой исламистов, когда-либо совершенной» против армии этого африканского государства.

Напомним, в Буркина-Фасо активно действуют боевики из организации туарегов НДОА. Они борются за независимость региона Азавад в пустыне Сахара, в который частично входят территории Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Алжира и Ливии.

Страна также является целью для нападения исламистов из организации «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая взяла на себя ответственность за нападение на гостиницу Splendid Hotel в январе 2016 года. Тогда от рук экстремистов погибло 19 человек, в том числе граждане России.