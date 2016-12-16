Москва, 16 декабря, 2016, 15:22 — ИА Регнум. ГБУ «Ритуал» заявил о непричастности своих сотрудников к вечеринке в морге №9, в ходе которой похоронные агенты устроили пьянку в зале для прощания с покойными и залезали в гробы, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По словам представителя ГБУ «Ритуал» Светланы Запаровой, ответственном за захоронение людей в Москве, у организации нет договора на обслуживание ни с одним из сотрудников, попавших на видео, ни с этим моргом.

«Знаем, что одна из сотрудниц неоднократно пыталась устроиться к нам на работу, поскольку мы установили личности», — сказала пресс-секретарь ГБУ. Эта девушка, которую узнали сотрудники «Ритуала», работает в похоронной службе «Стикс-С». Там эту информацию опровергли.

Ранее в интернете появилось видео того, как похоронные агенты вместе с бывшей коллегой устроили предновогоднюю вечеринку в зале для прощаний в морге. Видео опубликовал Life, его прислали через приложение пользователи сайта.

Одна из девушек на видео легла в гроб с сигаретой во рту и не могла оттуда встать. В это время ее коллега ставила ей в ноги ящик для пожертвований. Все это снимал третий участник.