Москва, 16 декабря, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» заинтересована в сотрудничестве с атомщиками Белоруссии в области ядерной медицины и готова совместно создавать новые продукты в этой области. Об этом сегодня, 16 декабря заявил заместитель генерального директора — директор блока по управлению инновациями Росатома Вячеслав Першуков, сообщили в Росатоме.

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«Ядерная медицина — это одно из самых быстроразвивающихся направлений современной медицины. В ядерной медицине используются радиоактивные вещества и свойства атомного ядра для диагностики и терапии в различных областях научной и практической медицины», — сказал Першуков.

Он напомнил о высокотехнологичных разработках Росатома в сфере ядерной медицины и отметил: «Россия готова не только поставлять свои разработки, но и совместно создавать новые продукты».