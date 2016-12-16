Екатеринбург, 16 декабря, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В России презрительные высказывания в адрес героев Великой Отечественной войны и глумление над их подвигом недопустимы. Такое мнение высказал историк, член президиума Гражданского комитета в защиту исторического достоинства в Екатеринбурге Сергей Погодин, комментируя публикацию карикатуриста Андрея Бильжо, который сравнил эшафот с подиумом, а Героя СССР Зою Космодемьянскую назвал шизофреничкой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зоя Космодемьянская перед казнью. 29 ноября 1941 г

Напомним, что 9 декабря на портале The Insider появилась публикация Андрея Бильжо, где утверждается, что Зоя Космодемьянская страдала шизофренией, а её подвиг объясняется психиатрическим термином «мутизм». По его мнению, героиня просто впала в ступор на фашистском эшафоте, поэтому и не выдала партизанскую тайну.

«Таких вещей в нашей стране происходить не может вообще. Мы слишком дорого заплатили за то, чтобы наша страна и Европа сейчас жили мирно», — заявил Сергей Погодин.

Он сообщил, что подобное начало происходить во времена правления первого президента России Бориса Ельцина.

«Тогда также появились различные деятели, которые утверждали, что развенчивают «старые мифы», и стали появляться различные публикации и даже книги, в которых ставился под сомнение подвиг советских солдат. Там говорилось, что только сумасшедшие могут идти на таран или грудью на амбразуру, а якобы «здоровый» человек на такое не способен. Кстати, по такому же сценарию начинали действовать на Украине. Там сначала оговаривали советских героев, а потом вместо них давали других псевдогероев, которых на Украине восхваляют сегодня на государственном уровне», — считает Сергей Погодин.

Он убеждён, что таким вещам народ обязан давать жёсткий отпор, так как подобные высказывания и публикации рассчитаны, в том числе на то, чтобы негативным образом воздействовать на неокрепшие умы молодых людей.

«Подвиг Зои Космодемьянской запечатлён документально, подтверждён различными источниками, в том числе захваченными у немцев документами», — утверждает историк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, своё возмущение выходкой карикатуриста Андрея Бильжо высказали депутаты Государственной думы России. «Мы подаем заявление в прокуратуру, нам очень бы хотелось, чтобы определение ее было недвусмысленным», — заявил на заседании депутат Николай Земцов («Единая Россия»).

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