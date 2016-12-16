Москва, 16 декабря, 2016, 14:19 — ИА Регнум. III Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа следующего года на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Экспонаты форума расположатся на площади около 370 тыс. кв. метров. Об этом сегодня, 16 декабря заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов на совещании, посвященном организации форума, сообщили в Минобороны.

Mil.ru На международном форуме «Армия-2016»

«Для размещения выставочной экспозиции предусмотрено более 40 тысяч квадратных метров в выставочных павильонах, более 100 тысяч квадратных метров на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра и около 200 тысяч квадратных метров на аэродроме Кубинка», — сообщил замминистра.

По его словам, закрытая экспозиция разместится на 25 тысячах квадратных метров в кластере Военно-промышленного комплекса и 5 тысячах квадратных метров на аэродроме Кубинка.

Кроме того, площади форума «Армия-2017» увеличат с целью расширения показа морской и авиатехники.

Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, за последние два года форум стал крупнейшей площадкой для показа перспективных образцов продукции и технологий военного и двойного назначения.

«Форум наглядно демонстрирует высокую эффективность государственной политики по оснащению армии и флота современным вооружением, военной и специальной техникой. Способствует расширению военно-технического сотрудничества с иностранными государствами», — подчеркнул Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, II Международный военно-технический форум «Армия-2016» проitk на территории парка «Патриот» с 6 по 11 сентября. Экспозиция форума разместились в залах и на открытых площадках общей площадью более 200 тыс. кв. м. В ходе форума «Армия-2016» подписано 17 контрактов на 130 млрд рублей.

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