Минск, 16 декабря, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия смогут уладить свои споры о поставках углеводородов. Компромиссное решение будет найдено в любом случае. Но не исключено также, что Москва может продолжить критиковать Минск и принять политическое решение. Об этом сегодня, 16 декабря, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил генеральный директор Фонда энергоразвития Андрей Листовский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

«В Белоруссии, действительно, есть проблемы с бюджетом, потому что у них производство падает из-за общего кризиса. Они находятся в поисках финансирования дефицита бюджета. В том числе рассматриваются очередные кредиты из ЕврАзЭС (России). Поэтому текущие переговоры идут. Нельзя сказать, что они приведут к какому-то окончательному решению. Возможно, Россия и дальше будет критиковать Белоруссию. Может быть, выставит какие-то условия, политические решения будут», — отметил эксперт.

Напомним, что ранее «Коммерсант» со ссылкой на свои источники писал, что РФ и Белоруссия в ближайшие дни могут урегулировать спор по поставкам газа и нефти. По словам источников, Минск готов погасить $425 млн прямой задолженности за российское голубое топливо с начала года, если в скором времени получит третий и четвёртый транши кредита из антикризисного фонда ЕврАзЭС. Также белорусская сторона желает получить новые льготы в виде $300 млн ежегодной компенсации за высокие цены на газ.

Андрей Листовский уверен, что сторонам удастся уладить спор: «В целом да, подтверждаю, что Белоруссия, действительно имеет некоторые проблемы с расчетами, в том числе с Россией. Да и не только с Россией. Просто Россия — самый большой платежный партнер по импорту энергоресурсов. А какие источники, на каких условиях… Это решается путем переговоров. Учитывая, что с Белоруссией у нас очень тесные связи, то в этом направлении, я думаю, стороны придут к какому-то решению, которое устроит обе стороны».

По словам аналитика, непринципиально, когда Москва и Минск смогут договориться, будь то конец текущего года или январь 2017, так как долги переходящие, она накапливаются. Главное, что в любом случае будет найдена взаимоприемлемая схема финансирования белорусских долгов. Ничего кардинальным образом не изменится, если сторонам не удастся решить проблему до конца года.

«Просто переговоры текущие. Они идут всегда. Проблемы решаются», — подытожил гендиректор Фонда энергоразвития.

Как ранее писало ИА REGNUM, в 2016 году Белоруссия уже получила первые два транша на общую сумму $800 млн из одобренных семи траншей кредита в $2 млрд. Что касается компенсации за цены на газ, то, по сведениям газеты, новые льготы в виде $300 млн ежегодной компенсации за высокие цены на газ Белоруссия сможет получать путём зачисления в свой бюджет части пошлин от экспорта поставляемой в республику российской нефти в период со второго полугодия 2016 года по первое полугодие 2019 года. Причем сегодня белорусский бюджет уже получает деньги от экспорта нефтепродуктов, выработанных из российской нефти.

Александр Суриков, посол России в Белоруссии, заявлял, что надеется на то, что споры между сторонами по вопросу поставок нефти и газа будут улажены до 20 декабря. Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович уже говорил, что Москва ожидает оплаты долга в размере $281 млн, который образовался из-за того, что Белоруссия недоплачивала за поставленный газ, считая контрактную цену несправедливой. На фоне неуплаты долга Минском Россия сократила поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. В октябре стороны объявили о достижении компромисса. В начале декабря Минск выплатил часть долга, что потом подтвердили в Москве, однако конкретную сумму так и не назвали.