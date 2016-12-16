Лондон, 16 декабря, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Часовую башню Вестминстерского дворца, известную как Биг-Бен, закроют на ремонт в начале 2017 года, сообщает 16 декабря Press Association.

Pixabay.com Биг-Бен

Ремонт, запланированный на начало 2017 года, предусматривает восстановительные работы часового механизма, циферблата и стрелок. Часовой механизм будет остановлен на несколько месяцев.

Также будет усилена металлоконструкция башни, частично заменена кирпичная кладка, проведены гидроизоляционные работы. Косметический ремонт займет три года, его стоимость составит около $36 млн 140 тыс.

Напомним, в прошлый раз восстановительные работы на 157-летней башне Вестминстерского дворца проводились более 30 лет назад, с 1983 по 1985 год. Колокола парламентской башни замолчат впервые с 2007 года, когда часы остановили на месяц, чтобы почистить механизм и циферблат, а также заменить некоторые элементы часового механизма, отвечающие за ход стрелок.