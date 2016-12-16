Москва, 16 декабря, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Голкипер санкт-петербургского СКА Игорь Шестеркин будет защищать ворота сборной России в матче Кубка Первого канала против Чехии. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил тренер сборной России Харийс Витолиньш.

Romualds Vambuts Харийс Витолиньш

«Илья Сорокин сегодня (16 декабря) даже не катался, вчера потерял много сил, — говорит специалист. — Усталость чувствовалась. Ребята, которые не были на льду, занимались в зале. Заболевших и травмированных в сборной нет».

При этом Витолиньш добавил, что после матча с командой Швеции остался «осадок», так как хоккеисты сборной хотели выиграть.

«Впереди игра с Чехией, — говорит тренер. — Мы знаем, что этот соперник силён на контратаках. Наша задача не терять шайбу в средней зоне и доводить дело до бросков в атаке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря сборная России по хоккею уступила команде Швеции в стартовом матче Кубка Первого канала — второго этапа Евротура. Встреча, прошедшая на льду арены «ВТБ Ледовый дворец» в Москве, завершилась со счетом 1:3.

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