Витолиньш о предстоящей игре с Чехией: «Соперник силен на контратаках»
Москва, 16 декабря, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Голкипер санкт-петербургского СКА Игорь Шестеркин будет защищать ворота сборной России в матче Кубка Первого канала против Чехии. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил тренер сборной России Харийс Витолиньш.
«Илья Сорокин сегодня (16 декабря) даже не катался, вчера потерял много сил, — говорит специалист. — Усталость чувствовалась. Ребята, которые не были на льду, занимались в зале. Заболевших и травмированных в сборной нет».
При этом Витолиньш добавил, что после матча с командой Швеции остался «осадок», так как хоккеисты сборной хотели выиграть.
«Впереди игра с Чехией, — говорит тренер. — Мы знаем, что этот соперник силён на контратаках. Наша задача не терять шайбу в средней зоне и доводить дело до бросков в атаке».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря сборная России по хоккею уступила команде Швеции в стартовом матче Кубка Первого канала — второго этапа Евротура. Встреча, прошедшая на льду арены «ВТБ Ледовый дворец» в Москве, завершилась со счетом 1:3.
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