Магас, 16 декабря, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Еще 90 семей чеченских беженцев получили крышу над головой в Ингушетии. На днях состоялось открытие нового девятиэтажного дома для семей, потерявших жилье и все свое имущество в результате военных действий на территории Чечни.

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Дом возведен в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Ингушетии до 2016 года. Его строительство обошлось в сумму более 213 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе главы региона.

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Всего для обеспечения жильем всех вынужденных переселенцев в Ингушетии запланировано строительство домов для 1444 семей. На эти цели с 2013 года предусмотрено выделение более 5,6 млрд рублей. Только в текущем году должно быть направлено на строительство свыше 1,7 млрд рулей.

Для беженцев с 2014 года в Назрани строятся четыре дома в северо-западном микрорайоне, еще три дома возводятся с 2015 года. Все они должны быть сданы в 2016 году. Свои новые квартиры в них обретут 773 семьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной текущего года получили ключи от новых квартир 216 семей вынужденных переселенцев из Чечни. Они стали новоселами в двух восьмиэтажных домах в сельском поселении Яндаре. По словам Юнус-Бека Евкурова, за последние три года для беженцев и жителей оползневой зоны возведено более 2500 новых квартир на территории республики.

Напомним, первые беженцы из Чечни появились в Ингушетии во время второй чеченской военной кампании в конце сентября 1999 года. За несколько месяцев, по данным Миграционной службы Республики Ингушетия, в республике было зарегистрировано более 180 тысяч беженцев. Их размещали в палаточных лагерях, на территориях пустующих складских и производственных помещений. Некоторые из вынужденных переселенцев имели возможность снимать жилье в частном секторе.

После восстановления мира в Чечне планировалось закрытие всех пунктов временного размещения на территории Республики Ингушетия и переселение чеченских беженцев обратно.