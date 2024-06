Москва, 16 декабря, 2016, 13:00 — ИА Регнум. ‍В ходе рабочего визита в Японию делегации ПАО «Газпром» во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером был подписан ряд важных соглашений. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Gazprom.ru Проект «Сахалин-2»

В компании отметили, что переговоры с участием Миллера проходили в Токио. Партнёрами по переговорам было руководство Агентства по природным ресурсам и энергетике Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Также на встрече присутствовали представители торговых компаний Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui), Mitsubishi Corporation и представители банка по международному сотрудничеству Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

«Участники встреч дали высокую оценку партнерству «Газпрома» с японскими компаниями в газовой отрасли. Речь, в частности, шла о взаимодействии в области сжиженного природного газа (СПГ)», — сообщили в пресс-службе.

Миллер и генеральный директор Агентства по природным ресурсам и энергетике Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Сатоши Кусакабэ подписали документ о координировании действий по развитию партнёрских отношений «Газпрома» и японских компаний — соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, Миллер и председатель совета директоров Mitsui Масами Иидзима заключили договор о стратегическом сотрудничестве. «Документ предусматривает взаимодействие по различным направлениям, в том числе в рамках расширения проекта «Сахалин-2», а также в области СПГ-бункеровки морского транспорта», — уточнили в пресс-службе.

Глава «Газпрома» подписал соглашение о сотрудничестве и с Кен Кобаяси — главой совета директоров Mitsubishi Corporation. Сотрудничество также связано с СПГ, в частности, в рамках создания третьей очереди «Сахалина-2».

Подписан Меморандум о взаимопонимании с управляющим директором JBIC Тадаси Маэда. В нём прописаны общие принципы сотрудничества по организации финансирования проектов «Газпрома» с участием компаний Японии.

Комментируя итоги визита, Миллер сказал, что развитие партнёрства «Газпрома» и стран Азиатско-Тихоокеанского региона успешно идёт.

«Японские компании традиционно выступают нашими основными партнерами в сфере сжиженного природного газа. Подписанные документы существенно расширяют наше взаимодействие в области СПГ и открывают значительные дополнительные возможности для совместной работы в других направлениях газовой отрасли», — сказал он.