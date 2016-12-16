Москва, 16 декабря, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение между правительствами России и Исламской республики Иран о поощрении и взаимной защите капиталовложений и протокол к нему, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Beao Флаг Ирана

Соглашение предусматривает допуск капиталовложений инвесторов государства одной договаривающейся стороны на территорию государства другой стороны в соответствии с законодательством принимающей стороны.

Предусматривается предоставление каждой стороной капиталовложениям инвесторов государства другой договаривающейся стороны режима не менее благоприятного, чем тот, который предоставляется капиталовложениям собственных инвесторов или капиталовложениям инвесторов любого третьего государства.

Обе страны сохраняют право применять и вводить изъятия из национального режима в отношении иностранных инвесторов и их капиталовложений, включая реинвестированные капиталовложения. Документы предусматривают гарантии защиты капиталовложений от принудительного изъятия: национализации, экспроприации или иных мер, имеющих аналогичные последствия, за исключением случаев, когда такие меры принимаются в общественных интересах, в соответствии с законодательством государства принимающей договаривающейся стороны, на недискриминационной основе и сопровождаются выплатой быстрой, адекватной и эффективной компенсации.

Инвесторы обеих стран будут иметь право на получение компенсации в случае причинения вреда или нанесения ущерба их капиталовложениям и доходам, в частности, вследствие войны, вооруженных конфликтов и гражданских беспорядков.

В документах также прописана гарантия беспрепятственного перевода за границу доходов и других платежей в связи с капиталовложениями в соответствии с законодательством государства договаривающейся стороны, на территории которого осуществлены капиталовложения.

Гарантируется судебная защита прав инвесторов за счет использования современных процедур разрешения споров между одной страной и инвестором государства другой стороны соглашения, а также урегулирования споров между договаривающимися сторонами относительно толкования и применения положений соглашения. Процедуры разрешения инвестиционных споров, предусмотренные документами, включают международный арбитраж.

Как подчеркнул замглавы МЭР Александр Цыбульский, российские компании заинтересованы в инвестициях в иранскую экономику в условиях снятия санкций с этого государства. «Соглашение и протокол в полной мере отвечают интересам РФ, их реализация обеспечит инвесторам стабильность и предсказуемость деловой среды», — отметила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»).