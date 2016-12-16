Москва, 16 декабря, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В КПРФ призывают Госдуму предложить президенту России Владимиру Путину признать итоги общенародных референдумов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В случае неисполнения положений минских соглашений в течение полугода депутат Казбек Тайсаров считает возможным, чтобы «Госдума РФ приняла заявление в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в ДНР и ЛНР подготовить предложения президенту РФ о признании итогов общенародного референдума в ДНР и ЛНР, в ходе которого подавляющее большинство населения этих республик высказалось за суверенитет».

Парламентарий сослался на катастрофическую гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской народных республиках.

Принимая во внимание ситуацию продолжающейся политики геноцида и террора в отношении жителей Донбасса, Тайсаров предложил «создать депутатскую рабочую группу для более тщательного анализа ситуации на Донбассе».

В апреле 2014 года на Украине началась военная операция против ЛНР и ДНР.