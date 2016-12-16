Таллин, 16 декабря, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии, председатель Центристской партии Юри Ратас на встрече глав правительств стран-членов Европейского союза заявил, что Ассоциативный договор с Украиной необходим как Украине, так и Евросoюзу. Об этом ИА REGNUM сегодня, 16 декабря, сообщили в канцелярии правительства Эстонии, отметив, что Ратас, выступая в Брюсселе, также подчеркнул важность эффективного повседневного сотрудничества между Евросоюзом и НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А Украина в ЕС хочет

«Мы должны найти возможность ввести в действие договор об ассоциации с Украиной, — сказал премьер-министр Ратас. — Главная цель этого договора состоит в поддержке стремления Украины провести политические и экономические реформы. Народ Украины сделал ясный выбор в отношении своего будущего, он боролся за него и работал во имя этого договора».

Говоря о безопасности в Европе, политик заявил, что подразумевает под этим укрепление европейского сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также повышенные расходы на военные нужды. «Обеспечение мира и стабильности в Европе — наша общая задача. Для этого мы должны активней сотрудничать. Как по отдельности, так и коллективно мы должны больше прежнего инвестировать в оборону», — сказал Ратас, добавив: «Заверяю, что мое правительство продолжит вкладывать средства в обеспечение безопасности, и даже в большем объеме, чем 2% ВВП».