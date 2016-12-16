Тверь, 16 декабря, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Площадь имени Маршала Жукова торжественно открыла в Твери, 16 декабря, в рамках празднования в регионе 75-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Тверскаяобласть.рф На торжественной церемонии

В церемонии приняли участие глава региона, депутаты Государственной думы и представители региона в Совете Федерации, ветераны Великой Отечественной войны, офицеры Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Открыли мемориальную доску о присвоении площади имени Маршала Жукова ветеран Великой Отечественной войны, кавалер девяти орденов Алексей Агафонов и слушатель второго курса академии, отличник Михаил Марущенко.

«Георгий Константинович сыграл огромную роль в подготовке и реализации контрнаступления Красной Армии в декабре 1941-го года, когда был освобожден наш город. Присваивая площади его имя, мы отдаём долг памяти четырежды Герою Советского Союза», — отметил, выступая на церемонии открытия, губернатор Игорь Руденя.

Площадь перед зданием Военной академии воздушно-космической обороны, которая с сегодняшнего дня получила имя маршала Жукова, была обустроена еще в 1995 году, здесь же установлен памятник четырежды Герою Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, с именем которого тесно связана история академии. Именно маршал Жуков в 1956 году подписал приказ о формировании в Калинине Военной академии противовоздушной обороны.

Сегодня, 16 декабря, в Тверь широко празднуется 75-я годовщина освобождения города, тогда носившего название Калинин, от нацистов.