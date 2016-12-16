Москва, 16 декабря, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Прямые потери туристического сектора Египта в результате террористических актов и прочих потрясений за последние 6 лет оцениваются в более чем 6 млрд долларов. По оценке представителей египетской отельной индустрии и турбизнеса, с 2010 года доходы Египта от туризма снизились с 12,5 млрд долларов до 6 млрд долларов, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

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Косвенные убытки, которая понесла страна от снижения международного въездного турпотока, наблюдатели оценили в сумму от 50 до 70 млрд долларов.

По словам председателя комитета по туризму в египетской Ассоциации предпринимателей Ахмеда Бальбаа, потери Египта в течение последних шести лет, как минимум, в сумму в 60 млрд долларов. Теракт на борту российского самолета одним махом ликвидировал более 80% въездного туризма.

В свою очередь глава Ассоциации туризма региона Таба-Нувейба Сами Солиман заявил, что нынешнее состояние турсектора ставит под угрозу инвестиции в размере около 15 млрд египетских фунтов в отельный сектор страны. По его оценке, сегодня убытки гостиниц Египта приближаются к сумме в 500 млн египетских фунтов. У отелей нет средств, чтобы поддерживать свою инфраструктуру в должном порядке.

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Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после того, как злоумышленники взорвали воздушное судно с российскими туристами, вылетевшее из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. В результате теракта погибли 224 человека. После этой трагедии авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено. Власти РФ требовали от Каира гарантий безопасности для российских туристов в египетских аэропортах.

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